Экономика 30 или даже 35: эксперты рассекретили планы доллара до конца года

2018-10-29 20:00 315

 

30 или даже 35 гривен за долар! За евро еще больше - почти 40 гривен. Каких только прогнозов относительно курса на ноябрь, декабрь делают эксперты. Тем временем чиновники уверяют: доллар не превысит психологической отметки в 30 гривен.

Так какой будет ситуация на валютном рынке накануне нового года? И как это повлияет на стоимость товаров в магазинах?

В августе национальная валюта немного укрепила свои позиции, цена за доллар в обменниках немного превышала 26 гривен. Однако сегодня мы видим уже совсем другую картину. После постепенного роста цена на 2 гривны больше. Люди жалуются, что с курсом дорожает и все остальное, на продукты семье уже гораздо труднее заработать.

Как прогнозируют эксперты, цену в 29 гривен доллар пересечет еще до конца текущего года.

"Те средства, которые выбрасываются на рынок в большом объеме, что с ними будут делать операторы, они их опять же будут переводить в доллары. Соответственно на конец декабря мы будем видеть существенное повышение курса доллара, как минимум еще на гривен", - говорит экономист Игорь Греберок.

И думать о том, что американская валюта в начале 2019 года вимаатиме в обменниках 32 гривны за доллар эксперт не советует. Для резкого обесценивания гривны причин нет.

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