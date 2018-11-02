Украина Курс валют на 2 ноября: сегодня доллар и евро снова начали быстро дорожать

2018-11-02 12:15 225

Нацбанк Украины обновил курсы основных валют. Временное снижение доллара и евро на копейки прекратилось. Так, НБУ установил на пятницу, 2 ноября, курс доллара на уровне 28,15 грн.

По сравнению с курсом предыдущего рабочего дня, стоимость доллара выросла на 4 коп.

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Евро также подорожал. За сутки рост составил 26 копеек - курс на сегодня 32,08 грн

Российский рубль остался неизменным и составляет 0,428 грн.

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