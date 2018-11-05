Украина Генпрокурор Луценко заявил о скором завершении расследования по делу Гандзюк

2018-11-05 14:16 129

Следствие в деле активистки и чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк скоро будет завершено, установленные исполнители предстанут перед судом. 

"Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом", – сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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Луценко напомнил, что подозреваемый в организации убийства с целью установления заказчика был переведен в конце октября в изолятор Службы безопасности Украины в Киев.

"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице – будет выполнено", – пишет глава ГПУ.

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