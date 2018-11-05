Украина Полиция передает СБУ все материалы дела убийства активистки Гандзюк

2018-11-05 13:15 45

Дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк будет расследовать Служба безопасности Украины.

Как сообщает на пресс-служба МВД Украины, в настоящее время Нацполиция  выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках дела, открытого по факту убийства Гандзюк.

"Сегодня, 5 октября, Генеральной прокуратурой принято решение об изменении подследственности в указанном уголовном производстве за Главным следственным управлением СБУ", - говорится в сообщении.

УБИЙЦАМ АКТИВИСТКИ ГАНДЗЮК ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря указанным действиям правоохранители смогут объединить производства и вести расследование относительно указанного преступления с момента его планирования и до фактического исполнения.

Кроме того СБУ ведет расследование по установлению заказчиков убийства Гандзюк.

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