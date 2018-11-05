Спорт Свитолина - одна из самых высокооплачиваемых теннисисток мира

2018-11-05 21:00 156

 

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по призовым в 2018-м году.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина закончила сезон на четвертом месте в рейтинге WTA, но по сумме призовых финишировала пятой.

За весь сезон украинка заработала 5,2 миллиона долларов на турнирах WTA. Отметим, что за победу на Итоговом турнире WTA в Сингапуре Свитолина получила 2,36 миллиона долларов.

Выше украинки только Наоми Осака (5-е место в рейтинге WTA), Симона Халеп (1), Каролин Возняцки (3) и Анжелик Кербер (2).

Отметим, что в топ-5 вошли четыре победительницы турниров серии Большого шлема, а также Свитолина, выигравшая Итоговый турнир WTA.

А на днях Свитолина снялась в фотосессии французского спортивного издания «L'EQUIPE». В интервью журналу Свитолина заявила, что хочет выглядеть женственно:

 

«В плане стиля для меня важно, как на корте, так и за его пределами, хорошо чувствовать себя. Я хочу, чтобы мой образ показывал, что я не только лишь теннисистка. Я хочу, чтобы было видно мою личность, поэтому, конечно, одежда играет важную роль. Да, я хочу выглядеть женственно, но особенно я предпочитаю быть непредсказуемой, другой, что бы не быть только лишь теннисисткой».

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