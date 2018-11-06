Украина Что делать, если в новых платежках за газ, свет и воду не указана назначенная субсидия

2018-11-07 08:10 312

У Гройсмана пытаются заранее успокоить украинцев, у которых по тем или иным причинам в платежках за услуги ЖКХ не будет отображена субсидия. Назначенные выплаты будут осуществлены позднее. При этом настоятельно рекомендуют не накапливать долги, а проводить обязательный платеж, указанный в квитанциях.

В Минсоцполитики предупредили граждан, что не во всех платежках за ноябрь могут быть отображены начисленные субсидии.

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В пресс-служба ведомства министра Андрея Ревы, ставшего известным после заявления о том, что украинцы слишком много едят, говорят, что управления соцзащиты еженедельно прорабатывают свыше 100 тысяч заявлений на оформление субсидии.

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Из-за того, что местные органы власти несвоевременно предоставляют запрашиваемую информацию - возникают задержки.

Также в Минсоцполитики уверяют, если документы на субсидию были приняты, то она будет назначена с момента оформления заявления, соответственно с месяца назначения будет произведен перерасчет.

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"Если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантов", - заявили в ведомстве.

В случае отсутствия субсидии в платежке украинцам рекомендуют оплатить обязательный платеж, который им рассчитали за воду, свет и газ.

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Напомним, после упрощения процесса оформления субсидий для ее получения необходимо подать заявление и декларацию о доходах. В ней нужно показать только виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базе данных. Сам размер выплат социальные службы берут из баз данных, как собственной, если это касается социальных выплат, так и фискальной службы, Пенсионного фонда, вузов, училищ и т. д.

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