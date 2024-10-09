Спорт Тайсон Фьюри признал, что считает своего соперника лучшим нокаутером в истории бокса

2024-10-09 13:34

Тайсон Фьюри продолжает утверждать, что победил лучшего панчера супертяжелого дивизиона всех времен.

Бывший чемпион мира в который раз вспомнил о своем бое против другого экс-владельца пояса Деонтея Уайлдера.

Британец без сомнений отдал титул лучшего нокаутера в истории именно американскому боксеру.

"Деонтей Уайлдер всегда был моей главной целью. Я смотрел на него когда-то и думал: "Ничего себе! ". Смотрел, как после его ударов у соперников отказывают ноги. Смотрел, как он выключает свет всем, как они лежат на канвасе и даже не двигаются. Если посмотреть на его нокауты, то можно сказать, что он среди лучших панчеров всех времен. Возможно даже лучший из них", - сказал Фьюри в комментарии Undisputed.

Напомним, Фьюри провел три боя с Уайлдером - первый бой завершился вничью, а у двух последующих британец победил нокаутом.