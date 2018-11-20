Спорт Сын Шумахера примет участие в Гонке чемпионов

2018-11-20 19:30 243

 

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, примет участие в Гонке чемпионов в 2019 году. Вместе с четырехкратный чемпионом Ф-1 Себастьяном Феттелем Шумахер-младший выступит за команду Германии.

Гонка чемпионов-2019 пройдет в мексиканской столице Мехико 19–20 января. Шумахер в сезоне-2018 стал чемпионом европейской Формулы-3.

Напомним, что Мик Шумахер в скором времени можетвойти в молодежную программу развития "Феррари". Как отмечается, итальянская конюшня рада рассмотреть пилота, чей отец долгие годы был главным гонщиком команды.

Ранее мы писали, что сын Шумахера проехал на болиде отца в честь первой победы легендарного гонщика. Мик сел за руль болида 1994 года на трассе в Бельгии.

В конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

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