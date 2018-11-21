Экономика Неожиданное заявление Трампа аномально обрушило мировые цены на нефть

2018-11-21 14:45 129

Нефть марки Brent впервые с февраля 2018 года опустилась в цене ниже 62 долларов за баррель.

Причиной послужило заявление Дональда Трампа, что США не будут вводить санкции против Саудовской Аравии. Как сообщает Reuters, на это сразу отреагировали мировые биржи, и цены на нефть упали более, чем на 7%.

На рынке ожидали, что президент США может наказать Саудовскую Аравию из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, проживающий в США обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде бин Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.

Позднее стало известно, что журналиста до время допроса убили сотрудники саудовских спецслужб.