Политика Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году

2018-11-23 21:36 210

Украина может к 2025 году самостоятельно удовлетворять свои потребности в газе. Об этом в интервью изданию Die Zeit заявил премьер Владимир Гройсман.

"Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можете выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника", - цитирует премьера пресс-служба Кабмина.

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Также Гройсман отметил, что попытка РФ реализовать проект Северный поток-2 является ничем иным, как желанием в будущем использовать свое доминирующее положение на рынке энергоресурсов в политических целях.

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По его словам, украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 миллиардов.

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