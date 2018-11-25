Политика фото Россия атаковала корабль ВМС Украины: появились первые снимки

2018-11-25 11:00 1014

Пограничное управление ФСБ России в аннексированном Крыму обнародовало первые снимки с места происшествия, в ходе которого погранкорабль РФ протаранил буксир Военно-морских сил Украины.

По данным ведомства, три украинских судна якобы пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива, передает RT.

Как уточняет издание, на снимках изображены все участники инцидента. При этом о действиях россиян ничего не говорится.

"Сегодня утром около 7:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", – передает "Интерфакс".