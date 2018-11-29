фото-видео фото + видео Полицейских Дубая уже учат управлять летающими мотоциклами - ховербайками

2018-11-30 20:33 120

Дубайские полицейские тренируются пилотировать летающие 4-пропеллерные мотоциклы, чтобы бороться с преступниками с воздуха.

 Полиция считает, что ховербайк S3 2019, разработанный калифорнийской фирмой, поможет им быстро попадать в труднодоступные места в экстренных ситуациях.

 Ховербайки заступят на службу в 2020 году. К тому времени управлению ими будет обучено две команды полицейских.

 «В данный момент мы тренируем две команды, и это число будет увеличено», -  говорит спикер полиции Дубая Халид Нассер Альразуки.

 Фирма Hoversurf представила свой летательный аппарат дубайским властям на технологической выставке GITEX в прошлом году. Компания обещает поставить 30–40 аппаратов эксклюзивно для правоохранителей эмирата.

 Гражданские лица тоже будут иметь возможность купить себе ховербайк за $150 000, сдав специальный экзамен на управление аппаратом.  

Ховербайк весит 115 кг и может лететь 40 минут на заряде аккумулятора, после чего требует подзарядки. Трёхлопастные пропеллеры позволяют ему развивать скорость до 96 км/ч на высоте до 5 м.  Размеры ховербайка позволяют ему пройти в стандартный дверной проём и вертикально взлететь со стандартной парковки.

Еще по теме

фото Сегодня в Дубае на два года выбрали нового директора Интерпола

2018-11-21 10:12 612

Для подавления "Газового майдана" в Смелу переброшены большие силы полиции

2018-11-15 13:15 825

фото В Киеве разоблачили банду полицейских, которые "решали вопросы" за 50 тыс долларов

2018-10-23 13:43 909

ПОЛНЫЙ СПИСОК В Украине начали штрафовать за превышение скорости: где стоят патрули с радарами Trucam

2018-10-17 08:11 2043

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото + видео Полицейских Дубая уже учат управлять летающими мотоциклами - ховербайками

2018-11-30 20:33 120

фото Больше чем Prius: Toyota презентовала новый 122-сильный гибрид на базе Corolla

2018-11-30 16:19 219

фото Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire

2018-11-30 15:46 228

фото + видео Фото обстрелянных в Азовском море украинских кораблей - видны большие пробоины

2018-11-27 17:33 1329
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото + видео Полицейских Дубая уже учат управлять летающими мотоциклами - ховербайками 2018-11-30 20:33 120
фото Больше чем Prius: Toyota презентовала новый 122-сильный гибрид на базе Corolla 2018-11-30 16:19 219
фото Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire 2018-11-30 15:46 228
фото + видео Фото обстрелянных в Азовском море украинских кораблей - видны большие пробоины 2018-11-27 17:33 1329

Лента

21:36 Массовый выезд украинских заробитчан стал угрозой для экономики Польши
фото + видео 20:33 Полицейских Дубая уже учат управлять летающими мотоциклами - ховербайками
фото 19:28 Сериал "Мистер Мерседес" по романам Кинга продлен - о чем будет третий сезон
18:32 Супрун посоветовала украинцам есть меньше сала и больше морковки
17:33 Западные СМИ: Президент Порошенко мог спровоцировать захват Россией моряков для отмены выборов в Украине
17:31 Корь накрывает Украину - за неделю зафиксировано более 2 тысяч заболевших
17:30 Google ввел новые требования к политической рекламе, обязал раскрывать заказчика
17:21 "Олигархические кланы диктуют правила игры в столице Украины" - европейская пресса
16:51 От неизлечимой болезни умер создатель мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны
фото 16:19 Больше чем Prius: Toyota презентовала новый 122-сильный гибрид на базе Corolla