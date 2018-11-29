фото-видео фото + видео Полицейских Дубая уже учат управлять летающими мотоциклами - ховербайками

2018-11-30 20:33 120

Дубайские полицейские тренируются пилотировать летающие 4-пропеллерные мотоциклы, чтобы бороться с преступниками с воздуха.

Полиция считает, что ховербайк S3 2019, разработанный калифорнийской фирмой, поможет им быстро попадать в труднодоступные места в экстренных ситуациях.

Ховербайки заступят на службу в 2020 году. К тому времени управлению ими будет обучено две команды полицейских.

«В данный момент мы тренируем две команды, и это число будет увеличено», - говорит спикер полиции Дубая Халид Нассер Альразуки.

Фирма Hoversurf представила свой летательный аппарат дубайским властям на технологической выставке GITEX в прошлом году. Компания обещает поставить 30–40 аппаратов эксклюзивно для правоохранителей эмирата.

Гражданские лица тоже будут иметь возможность купить себе ховербайк за $150 000, сдав специальный экзамен на управление аппаратом.

Ховербайк весит 115 кг и может лететь 40 минут на заряде аккумулятора, после чего требует подзарядки. Трёхлопастные пропеллеры позволяют ему развивать скорость до 96 км/ч на высоте до 5 м. Размеры ховербайка позволяют ему пройти в стандартный дверной проём и вертикально взлететь со стандартной парковки.