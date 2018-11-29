фото-видео фото Больше чем Prius: Toyota презентовала новый 122-сильный гибрид на базе Corolla

2018-11-30 16:19 105

В Лос-Анджелесе была представлена экономичная модификация седана Toyota Corolla нового поколения. Заявленный расход топлива автомобиля составляет 4.7 литра на 100 километров.

Как сообщают провфильные СМИ, новый японский седан укомплектован 1.8-литровой бензиновой "четверкой" мощностью 96 лошадиных сил, а также двумя электромоторами, вариатором и блоком никель-металлогидридных аккумуляторов. Суммарная мощность новинки составляет 122 лошадиных силы.

Новый гибрид способен двигаться исключительно на электротяге. При этом заряд аккумулятора восстанавливается за счет системы рекуперации энергии при торможении.