Спорт В Киеве могут закрыть три станции метро: подробности

2018-12-03 16:30 174

 

В понедельник, 3 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса), возможны изменения в работе столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"После окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможны ограничения на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

На предприятии также принесли извинения за возможные неудобства. Добавим, что футбольный матч между командами начнется в 18:30.

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Спорт

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