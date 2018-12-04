Спорт Покинувший Динамо полузащитник по итогам сезона получил "Золотой мяч"

2018-12-05 11:14 111

Покинувший киевский клуб бразильский легионер сумел на родине добиться больших успехов. Бывшего игрока столичного"Динамо" Дуду признали лучшим футболистом местного первенства и вручили "Золотой мяч".

По итогам чемпионата хавбек получил награду.

Кроме того, полузащитник вошел в символическую сборную по итогам чемпионата, который завершился. В розыгрыше чемпионата Бразилии, который стал победным для Палмейраса, Дуду сыграл 31 матч, забил 7 голов и отдал 14 ассистов.

Отметим, что эту церемонию награждения организовывал телеканал ESPN Brasil.

Также существует официальная церемония награждения лучших футболистов от Конфедерации футбола Бразилии.

По материалам: football24.ua