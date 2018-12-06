Мир фото + видео Украинские евробляхеры массово бросают авто на обочинах европейских дорог

2018-12-07 16:27 198

В словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, владельцы авто на иностранной регистрации массово бросают свои машины. Вероятно, после введения в Украине больших штрафов, перегонять многие их этих авто стало уже не выгодным.

По данным СМИ, за последние две недели украинские "евробляхеры" оставили там больше сотни автомобилей.

Как признает староста Убли, такая ситуация застала местные власти врасплох. С ночи на 25 ноября в селе начали массово покидать автомобили.

"Идете после обеда по селу и нет ни одной, а утром видите, что там уже стоят припаркованные авто. И вы даже не знаете, откуда они взялись, и кто их туда ночью пригнал. Это одна из проблем. Другая в том, что эти автомобили часто разбирают на запчасти. То есть части автомобиля исчезают, а сам кузов у нас в селе остается валяться, как лом или мусор", - жалуется Надежда Серкова.