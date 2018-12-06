Политика Украина разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, подписанный в 1997 году

2018-12-06 14:43 207

На сегодняшнем заседании Верховная Рада разорвала действие Договора о дружбе с Россией. За соответствующий законопроект №0206 проголосовали 277 депутатов.

Как указано в пояснительной записке к документу, агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинстве статей договора, о чем Украина систематически информировала российскую сторону. Однако реакции со стороны Москвы не последовало.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Прекращение действия договора освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров", - говорится в тексте законопроекта", – говорится в тексте законопроекта.

Также указывается, что прекращение действия договора освобождает Украину от обязательства его исполнения и не влияет на права Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 3 декабря президент Петр Порошенко внес в Раду как неотложный проект закона о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Этот документ был подписан 31 мая 1997 и заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании прекратить его действие. Ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива. В то же время, по его словам, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

Договор был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.