Спорт Ломаченко vs Педраса. Бой, в котором нельзя проиграть

2018-12-08 13:30 132

9 декабря на легендарной нью-йоркской арене Madison Square Garden чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) встретится с обладателем титула WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

ПРЕДЫСТОРИЯ

Ломаченко свой последний поединок провел в мае текущего года, показав жесткий внутренний стержень в схватке с Хорхе Линаресом. Это сражение выдалось самым сложным в профессиональной карьере украинца. Даже в поединке с Орландо Салидо было не настолько тяжело. Василий тогда много осторожничал, что и привело к поражению.

После перехода в новый дивизион украинец уже не был настолько быстрым как в 57 кг и 59 кг. Василий попросту нарастил себе мышц, которые на тот момент не прижились и небыли готовы работать с остальным телом, как единый оркестр. На этот раз у «Хай-Тека» было достаточно времени, чтобы привыкнуть к лишней массе и подойти к бою в более хорошем физическом состоянии.

Поединок с Линаресом также оказался очень сложным в виду полученной травмы плеча во втором раунде. Ни для кого не секрет, что у Василия уже давно проблемы с кистями рук, которые раз за разом выводят его из строя на неопределенный срок. Теперь к рукам добавилось и плечо, играющее для боксера немаловажную роль как в атаке, так и в защите.

Отметим, что в поединке с Линаресом также не настолько хорошо смотрелся тайминг украинца. При этом не стоит забывать, что уровень самого Хорхе был очень высок и, по мнению вашего автора, он намного серьезнее, чем у Педрасы.

Хосе свой последний поединок провел против очень возрастного мексиканца Раймундо Бельтрана. Бывший чемпион оказался для Педрасы очень прямолинейным, и пуэрториканец держал его на дистанции в течение всего поединка. При этом, пуэрториканец показал скучное зрелище, несмотря на хорошие навыки.

О БОЕ

Теперь Ломаченко предстоит проделать большую работу, поскольку, если он даст сопернику сделать бой скучным, то имеет большой риск потерять часть своих болельщиков. От Василия как в Украине, так и по всему миру много ожиданий, поскольку его считают самым ярким технарем в современном боксе. Именно «Хай-Тек» вместе с отцом и тренером Анатолием Ломаченко снова показали, что бокс и без жестких нокаутов может быть интересным.

Система подготовки от «ПапаЧенко» показала движения, о которых все знали, но никто не применял. Современный бокс до Василия был менее техничен и выносливый, чем во времена старой школы Шугар Рэй Леонарда или Пернелла Уиттакера. С приходом Ломаченко вернулся этот техничный и яркий бокс, которого так не хватало из-за засилия панчеров и спойлеров в современном боксе.

На текущий момент Ломаченко становится примером для молодых боксеров во всем мире и многие стараются двигаться, тренироваться и бить, как он. В это же время, Педрасу никто не хочет брать в качестве примера. Хосе особо и не знают. Его скучная манера ведения поединка не дала ничего хорошего мировому боксу, а 9 декабря он постарается не дать мастеру выгравировать алмаз. В связи с этим украинцу придется преподнести сюрприз своему пуэрториканскому сопернику.

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Надеемся, что Ломаченко задумается о стратегии развития своей карьеры и нокаутирует соперника в первой половине боя. Жервонта Дэвис нанес Педрасе первоее поражение в карьере техническим нокаутом в седьмом раунде. Менее уверенная победа Василия даст повод Флойду Мейвезеру и его подопечному в каждом интервью обращать на это все внимание и оспаривать величие украинца.

Поэтому надеемся, что Василий будет агрессивен и фирменными сменами этажей в атаках и обрезанием углов повергнет соперника в ступор, и тот не изъявит желания растягивать все это надолго. Педраса однозначно проиграет в скорости и выносливости. Однако, у пуэрториканца очень крепкая голова, и более вероятным в этом поединке выглядит его отказ от продолжения боя.