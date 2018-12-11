Спорт Клопп против Анчелотти: Сегодня в Лиге Чемпионов Ливерпуль принимает Наполи

2018-12-11 14:45 219

Сегодня в Лиге чемпионов принципиальный поединок ,"Ливерпуль" принимает "Наполи". Команде Юргена Клоппа для выхода в плей-офф Еврокубка нужна только победа, потому игроки будут много рисковать и рваться к воротам противника. Подопечные Карло Анчелотти также не намерены отсиживаться на своей половине поля, они хорошо известны своим умением играть на контратаках.

Турнирная ситуация такова, что "Ливерпулю" нужно побеждать, и чем крупнее будет выигрыш, тем лучше. В другом матче группы ПСЖ будет гостить в Сербии, где никому не удавалось даже забить. Но это аутсайдер против топ-клуба - матч, в котором парижане могут добыть победу просто на классе.

Здесь же без страстей не обойдется. Даже забив, "красным" нужно будет делать это еще раз. Стоит отметить, что "Наполи" умеет неплохо играть на контратаках.

"Ливерпулю" будет нелегко без Гомеса и Ловрена сдерживать атаки неаполитанцев. Но тем нужно будет действовать от соперника. Если "Ливер" забьет гол, "Наполи" может придавить в ответ. Если нет, можно поискать свой шанс при плотной обороне. "Наполи" не проигрывает 12 матчей подряд с конца сентября. Анчелотти сумел поставить подопечным толковый футбол, приносящий результат.

"Ливерпулю" будет крайне обидно после прошлогодней поездки в финал Лиги чемпионов, в следующем же сезоне не выйти из группы. Лига Европы - турнир не уровня "Ливера".

Сегодняшнее противостояние

11 ноября, 22:00

Ливерпуль, "Энфилд Роуд"

Лига чемпионов, 3 тур

"Ливерпуль" - "Наполи"

Текущая ситуация в группе С

1. "Наполи" - 9 очков

2. ПСЖ - 8

3. "Ливерпуль" - 6

4. "Црвена Звезда" - 4