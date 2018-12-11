Экономика В 2019 году купить в кредит телефон или телевизор станет проще - конкуренция растет

2018-12-12 11:40 219

Как заявила замглавы НБУ Катерина Рожкова на круглом столе «Финансового клуба», прогнозы по кредитованию на 2019 год достаточно оптимистичные.

«В 2018 году розничное кредитование росло очень высокими темпами – около 40% год к году. Эта тенденция началась в начале 2017-го, и мы ожидаем, что в 2019 году рост кредитования продолжится», – считает Катерина Рожкова.

По ее словам, драйвером стало потребительское кредитование, или залоговые кредиты.

«Очень многие банки пошли в этот сегмент, поскольку он высокодоходный и широко диверсифицирован», – отмечает Катерина Рожкова.

В то же время замглавы НБУ пока не видит системных рисков в резком росте потребительского кредитования.

«Но мы держим руку на пульсе и в 2019 году в процессе диагностики банков планируем уделить особое внимание потребительскому кредитованию, чтобы понять, насколько этот портфель может выдерживать нагрузки в случае каких-то кризисных условий», – пояснила Катерина Рожкова.

Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко отметил, что на 2019 год у банка позитивные настроения.

«Мы придерживаемся мнения, что рост потребкредитования составит порядка 30%. Основные драйверы – рост зарплат и пенсий», – прогнозирует банкир.

Ситуация в корпоративном кредитовании отличается. В течение 2018 года банки осуществляли много реструктуризаций и списаний ранее зарезервированных активов.

В НБУ уверены, что в 2019 году ситуация улучшится: бизнес положительно настроен и готов брать кредиты.

«Банки также ожидают роста кредитования в течение следующих 12 месяцев», – сказала замглавы НБУ.

Но банкирам интересны далеко не все заемщики: в этом году они делали акцент на кредитовании стабильно работающих бизнесов, которые не допускали дефолтов в прошлом.

«Платежеспособный спрос на кредиты удовлетворен полностью. Учитывая существующую конкуренцию, мы ожидаем, что на рынке произойдет перераспределение сил. Будет большая конкуренция на уровне крупных игроков, в результате которой существующая концентрация еще больше увеличится», – считает зампредправления Укргазбанка Тамара Савощенко.

По мнению главы правления банка «Глобус» Сергея Мамедова, у банков не будет интереса кредитовать корпоративный сегмент: они будут отдавать предпочтение потребкредитованию.

В 2019 году, считают финансисты, сохранится тенденция к прибыльности бизнеса.

«Банкиры научились лучше управлять бизнесом. Это касается и инвестиций, и внутренних расходов, и развития трансакционного бизнеса как низкорискованного. Эти тенденции сохранятся», – говорит Тамара Савощенко.

По материалам: finclub.net

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