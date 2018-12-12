Детали История с прослушкой или «шпионские страсти» под Арабским культурным центром в Одессе

2018-12-12 14:44 87

Источник в силовых структурах поведал о «шпионских страстях», которые развернулись не так давно в Одессе у Арабского культурного центра.

Это одна из многих историй, начинающихся словами «официально ничего этого не было». А неофициально дело было так. Несколько недель назад охрана скандально известного одесского застройщика и бизнесмена Аднана Кивана заметила странную активность неизвестных лиц вокруг автомобиля бизнесмена, припаркованного у Арабского культурного центра в Одессе. Помня о недавнем скандале с обвинениями в адрес инвесторов «Кадорр групп» в финансировании терроризма, обысками в офисах компании, изъятием оргтехники и прочими «радостями», которые может доставить налогоплательщикам только Служба безопасности Украины, охранники предпочли сразу позвонить именно туда с вопросом: «А не ваши ли это люди крутятся вокруг авто владельца «Кадорр групп», и не может ли это быть подготовка к покушению?»

В СБУ поначалу слегка опешили от такой постановки вопроса. Но затем ответили: «Нет, это не мы» и выслали оперативников на место предполагаемого «покушения». Прибывшие силовики задержали «подозрительных лиц», которые оказались сотрудниками Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета (сфера ответственности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Андрея Котляра). Как выяснилось позже, означенные муниципалы занимались тем, что снимали информацию с «жучков», установленных в автомобиле Аднана Кивана.

Справка: Аднан Киван – скандальный одесский бизнесмен сирийского происхождения, один из крупнейших и старейших девелоперов Одессы. Его градостроительные проекты известны низкой стоимостью и игнорированием эстетических норм по застройке. Имел немало проблем с законом. СБУ заявляла ему о подозрении в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР". В одесских офисах его фирмы проводились обыски. Существует длительный конфликт и с городской администрацией.

Известно, что и охрана бизнесмена, и пойманные с поличным «специалисты» Одесского Департамента муниципальной безопасности были доставлены в СБУ, откуда, после нескольких часов межведомственных телефонных разбирательств, были отпущены восвояси.

Впрочем, история на этом не завершилась. Вскоре после означенного инцидента ситуация повторилась. С той лишь разницей, что теперь негласно всю информацию с мобильных носителей, принадлежащих Аднану Кивану при помощи передвижного комплекта для прослушивания электронных устройств, как выяснилось, снимали люди, имеющие отношение в Владимиру Босенко, экс-милиционеру, который является руководителем охраны Владимира Галантерника.

Справка:

Владимир Босенко - с 2010 года руководил милицией Одессы. В 2014 году министр Арсен Аваков отправил его в отставку. В настоящее время работает руководителем охраны одесского мультимиллионера Владимира Галантерника.

Владимир Галантерник - мультимиллионер, через подставные лица и компании контролирует одесский Привоз и Аркадию, имеет строительный бизнес. Проживает в Лондоне.

Относительно продолжения истории с прослушкой скандального сирийского бизнесмена. На этот раз сотрудниками СБУ было выявлено незаконное вмешательство в сотовые сети. В рамках спецоперации произведено задержание «специалистов». Правда, теперь через киевских покровителей ситуацию пытаются замять. Видимо, поэтому ранее информацию об инциденте тщательно скрывали от журналистов.

Напомним, что конфликт интересов между Аднаном Киваном и городской администрацией длится уже несколько лет. Бизнесмена, который весь город застроил не самым качественным, но дорогим жильем, в прошлом году обвиняли не только в хаотичной застройке Одессы, но и в финансировании терроризма. В марте прошлого года по представлению СБУ в офисах фирм, принадлежащих Кивану, прошли обыски.



