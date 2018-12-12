Экономика Курс доллара в Украине на три года: опубликован официальный прогноз

2018-12-12 15:15 105

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. До 2021-го средняя стоимость этой валюты составит 31,65 грн/$.

Об этом говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода). Также эксперты составили позитивные и негативные прогнозы.

Позитивный прогноз

2019-й – 27 грн/$

2020-й – 29 грн/$

2021-й – 30,4 грн/$

Негативный прогноз

2019-й – 32 грн/$

2020-й – 35,4 грн/$

2021-й – 38,4 грн/$

Стоит отметить, что основной прогноз, по мнению экономистов, наиболее вероятен. При этом, если Украина ускорит экономические реформы и привлечет инвестиции, может реализоваться позитивный прогноз. При обострении военной агрессии со стороны России, подорожании энергоресурсов, может реализоваться негативный сценарий.

Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медианные на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.