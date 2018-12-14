Спорт Динамо на своем поле не сумело одолеть чешский Яблонец - статистика матча

2018-12-14 10:11 141

Столичный гранд минимально проиграл на своем поле в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Киевское "Динамо" сыграло свой последний матч в 2018 году, приняв на "Олимпийском" чешский "Яблонец"

С самого начала поединка гости заиграли активней. "Динамо", которое уже обеспечило себе первое место в группе, не особо стремилось что-то придумывать. В итоге, гости забили быстрый гол, когда Долежал головой пробил после подачи углового. Несмотря на класс, статус хозяев и фаворитов, у киевлян нечем было ответить гостям.

"Динамо" - "Яблонец" 0:1

Гол: Долежал, 9

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Мыколенко, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко (Цитаишвили, 59), Цыганков, Вербич, Беседин (Дуэлунд, 66 (Андриевский, 76))

"Яблонец": Грубы, Говорка, Хюбшман, Ганоусек, Кратохвил (Брецка, 89), Травник, Лишка, Долежал, Храмоста (Акоста, 70), Йовович (Соболь, 76), Голеш

В другом матче полтавская "Ворскла" попрощалась с Лигой Европы, проиграв "Спортингу".