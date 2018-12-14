Спорт Известны все участники плей-офф Лиги Европы - кто сыграет против Динамо и Шахтера

2018-12-14 22:12 177

В Лиге Европы завершились матчи шестого тура группового этапа турнира, а соответственно, определились все участники весенней стадии плей-офф.

Киевское "Динамо" уже в качестве участника 1/16 финала дома проиграло "Яблонцу". А "Ворскла" разгромно уступила "Спортингу", который может сыграть с киевлянами.

Киевское "Динамо", как победитель своей группы, находится в первой корзине жеребьевки. Они могут встретиться на первой стадии плей-офф с "Лацио", "Спортингом", "Фенербахче", "Галатасараем", "Брюгге", "Викторией" (Пльзень), "Славией", "Селтиком", "Олимпиакосом", "Цюрихом", "Мальме", "Рапидом" или БАТЭ.

Донецкий "Шахтер", как третья команда своей группы Лиги чемпионов, попал в группу "несеянных". "Горняки" могут сыграть с "Челси", "Арсеналом", "Валенсией", "Севильей", "Вильярреалом", "Бетисом", "Динамо" (Загреб), "Наполи", "Интером", "Бенфикой", "Байером", "Айнтрахтом" (Франкфурт), "Генком" и "Зальцбургом".

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 17 декабря. Матчи 1/16 финала состоятся 14 и 21 февраля. "Сеянные" клубы проведут первый матч на выезде.