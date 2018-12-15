Спорт Криштиану Роналду признал себя виновным и получит «два года»

2018-12-15 14:00 207

Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с налогами в Испании.

Об этом сообщает портал Football Italia.

33-летний футболист признал себя виновным в зале суда и согласился на двухлетний условный срок. Согласно испанскому законодательству, он должен предстать вновь перед судом, чтобы официально заверить сделку со следствием.

Сообщается, что, находясь в Испании и выступая за мадридский «Реал», спортсмен совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. Роналду был признан виновным в мошенничестве на сумму 14,7 млн евро. Футболист уже вернул в испанскую казну 13,4 млн.

Суд принял решение заключить под стражу футболиста на два года. Однако, согласно испанскому законодательству, так как это является первым правонарушением футболиста и срок составляет менее двух лет и одного дня, то реальный тюремный срок будет заменен на условный. Однако, если Роналду снова нарушит налоговое законодательство Испании, то получит уже тюремный срок.

Роналду перешел в мадридский «Реал» в 2009 году из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, всего сыграв за команду 154 матча и забив 85 голов.

10 июля 2018 года было объявлено о переходе Роналду в итальянский «Ювентус», сумма трансфера игрока составила 100 млн евро. В составе туринского клуба португалец провел 20 матчей в текущем сезоне, забив 11 мячей и отдав восемь голевых передач.