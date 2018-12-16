Встреча президента с журналистами состоится в Мыстецьком Арсенале
Президент Украины Петр Порошенко проведет в воскресенье, 16 декабря, пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что встреча президента с журналистами запланирована на 16:00 в Киеве в Мыстецьком Арсенале (ул. Лаврская, 12).
В Администрации президента сообщают, что аккредитация представителей СМИ проводится до 13:00, а вход на мероприятие с 14:30 по паспортам и редакционным удостоверениям.
Напомним, последний раз большую пресс-конференцию Порошенко давал 28 февраля. Тогда Глава государства говорил о политике и экономике, Донбассе и Крыме, отношениях с Россией и Польшей, отдыхе на Мальдивах.