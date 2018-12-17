Спорт Украинец Михаил Романчук установил рекорд и стал чемпионом мира по плаванию

2018-12-17 12:09 495

В Ханчжоу (Китай) украинец Михаил Романчук выиграл заплыв на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14 минут 09.14 секунды - рекорд чемпионатов мира.

В начале дистанции наш спортсмен отдал преимущество Грегорио Пальтриньери, идя вторым номером, но на последних 400 метрах значительно добавил и в самом конце вырвал победу.

Это первая и единственная медаль сборной Украины на чемпионате мира по плаванию. Также в 2018-м году он выиграл два золота чемпионата Европы в Глазго, а в 2017-м - в Копенгагене (на короткой воде).

Виктория ГОРОВАЯ.

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