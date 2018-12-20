Экономика Как украинские банки борются за платежеспособных клиентов

2018-12-21 14:13 168

Платежеспособный спрос на кредиты удовлетворен полностью, поэтому качественных заемщиков нужно воспитывать. К такому мнению пришли участники круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Если мы говорим о доступности кредитования, то оно доступно в первую очередь для здоровых и прозрачных компаний. Мы плачем, что их так мало. Между банками идет борьба за таких заемщиков», – заявил глава Совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник Альфа-Банка Роман Шпек.

По мнению замглавы Укргазбанка Тамары Савощенко, платежеспособный спрос на кредиты удовлетворен полностью.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова подсчитала, что кредитование заемщиков, которые не допустили агрессивных дефолтов в течение кризисного периода, растет достаточно высокими темпами – на 23% год к году в гривне и на 17% год к году в валюте.

«Банки концентрируются на кредитовании сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности», – уточнила чиновник.

Новых платежеспособных заемщиков банкиры должны воспитывать самостоятельно.

«Клиента необходимо выращивать. И это уже вопрос в том числе к правительству: какие у нас есть для этого программы, какое финансирование выделяется, насколько эффективно используются эти средства? Вопрос выращивания клиентов – стратегический», – считает член Совета НБУ Василий Фурман.

«Формируйте своего клиента, формируйте спрос на качественную услугу», – призвала Катерина Рожкова.

По материалам: finclub.net

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Экономика

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