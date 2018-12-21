фото-видео видео Вышел трейлер четвертой части культовой ленты Люди в черном

2018-12-21 22:12 129

На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment обнародован трейлер четвертой части культовой ленты Люди в черном.

Фильм называется "Люди в черном: Интернешнл".

Режиссером новой части станет Ф. Гэри Грей. Она станет легким перезапуском и представит новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

События нового фильма не будут игнорировать предыдущие части, но сюжет будет происходить в другом месте и не будет связан с трилогией Барри Зонненфельда. Премьера запланирована на май 2019 года.