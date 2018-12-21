Спорт Трансферное окно: Кого может подписать столичное «Динамо» нынешней зимой

2019-01-01 12:14 240

Киевский гранд нуждается в качественном усилении на многих позициях. Скауты клуба активно присматриваются к потенциальным легионерам как в стране, так и в зарубежных клубах. Ниже список игроков, к которым "Динамо" проявляет интерес и которые могут уже в новом сезоне защищать цвета столичного клуба.

Дариус Олару - универсальный форвард

Как сообщает Digi Sport, «Динамо» намерено подписать форварда «Газ Метана» Дариуса Олару. О наличии предложения сообщил президент клуба Иоан Маргинеан.

Румынский форвард провел за «Газ Метан» всего 65 матчей, забил 4 гола и сделал 10 ассистов. В текущем сезоне у него 2 гола и 2 голевые передачи в 8 матчах.

Олару – универсальный игрок, может сыграть в центре нападения, под форвардом, атакующего хавбека, а также на позиции вингеров и левого полузащитника.

Transfermarkt его оценивает в 500 тысяч евро. Контракт действует до лета 2021 года.

Акинджиде Идову - полузащитник

По сообщениям footballlive.ng, полузащитник «Паланги» Акинджиде Идову может перейти в «Динамо». О деталях перехода не сообщается.

Идову – воспитанник нигерийского футбола. В 2016 году перешел во вторую команду «Портленд Тимберс» из США, затем выступал за молдавскую «Сперанцу Ниспорены».

В сентябре этого года подписал контракт с литовской «Палангой», за которую провел 3 матча. Идову играет в центре поля на позициях опорника, центрхава и атакующего полузащитника.

Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Лукас Рибейро - центральный защитник

Киевский клуб интересуется 19-летним центральным защитником «Витории». Контракт Рибейро с «Виторией» рассчитан до 2021 года. Лукас был переведен в первую команду лишь в августе этого года, и сыграл 13 матчей в бразильской серии А.

Адамюк, Бруно, Тейлор - львовские перспективы

По информации СМИ, «Динамо» проявляло интерес к троим футболистам «Львова». Адамюк может сыграть на позициях центрального и правого защитника. В текущем сезоне 27-летний украинец провел 15 матчей, забил 1 гол. Он оценивается Transfermarkt в 600 тысяч евро.

Тейлор играет на правом фланге полузащиты и защиты. В этом сезоне провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. По информации Transfermarkt, соглашение 23-летнего бразильца истекает в июне 2019 года, цена футболиста – 300 тысяч евро.

Бруно выступает на острие атаки, но также может выйти на позиции вингера на обоих флангах. В текущем сезоне сыграл 14 матчей, забил 6 голов. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Рихайро Живкович - форвард

Как утверждает Nieuwsblad.be, нападающий «Остенде» Рихайро Живкович в зимнее трансферное окно может перебраться в «Динамо».

22-летний футболист заинтересовал скаутов «Динамо» во время недавнего матча молодежных сборных Голландии и Украины (3:0), который состоялся 16 октября и в котором форвард отличился дублем.

Нынешняя его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Александру Паскану - центральный защитник

По информации Footboom, центральный защитник «Лестера» Александру Паскану вошел в сферу интересов «Динамо».

20-летний румынский защитник выступает за команду «Лестер» U-23. Контракт Паскану рассчитан до 30 июня 2019 года.

Фран Соль - форвард

Летом 2018 года «Динамо» активно искало форварда. Одним из кандидатов на усиление этой позиции был 26-летний испанский форвард Фран Соль. Киевляне продолжают интересоваться форвардом «Виллем II», забившим в нынешнем сезоне 15 голов в 17 матчах.

Трансферная стоимость Соля оценивается в 2,5 миллиона евро. Его контракт с нынешним клубом действителен до лета 2019 года.

Также в шорт-листе «Динамо» 21-летний ивуариец Вакун Байо из словацкого ДАК. Он забил во всех турнирах нынешнего сезона 18 голов в 23 играх.

Еще одним из возможных вариантов называется представитель Кабо-Верде 26-летний Рикарду Гомеш, выступающий за «Партизан». В 28 матчах сезона форвард забил 14 голов.

Также «Динамо» заинтересовано в подписании марокканского форварда «Нима» 26-летнего Рашида Алиуи, забившего в нынешнем сезоне 3 гола в 10 матчах