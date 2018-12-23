Идеальный кандидат: назван вероятный соперник Усика для дебюта в самом престижном весе

Британский промоутер Эдди Хирн назвал имя боксера, с которым может встретиться Александр Усик в своем дебютном бою в супертяжелой весовой категории.
Слова Хирна приводит BoxingScene.
"Усик не согласится на бой с середняком. Карлос Такам - идеальный соперник для дебюта Усика в супертяжелом весе. Он немного меньше, но мощный и обладает сильным ударом", - сказал Хирн.
Промоутер также отметил, что, скорее всего, Усик дебютирует в новом весе в апреле, а поединок пройдет в США.
38-летний Такам провел на профессиональном ринге 41 бой. На его счету 35 побед (27 - нокаутом), 5 поражений и 1 ничья. В двух последних боях камерунец проиграл Энтони Джошуа и Дереку Чисоре.
Напомним, на данный момент Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.