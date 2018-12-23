Спорт Идеальный кандидат: назван вероятный соперник Усика для дебюта в самом престижном весе

2018-12-23 10:30 186

 

Британский промоутер Эдди Хирн назвал имя боксера, с которым может встретиться Александр Усик в своем дебютном бою в супертяжелой весовой категории.

Слова Хирна приводит BoxingScene.

"Усик не согласится на бой с середняком. Карлос Такам - идеальный соперник для дебюта Усика в супертяжелом весе. Он немного меньше, но мощный и обладает сильным ударом", - сказал Хирн.

Промоутер также отметил, что, скорее всего, Усик дебютирует в новом весе в апреле, а поединок пройдет в США.

38-летний Такам провел на профессиональном ринге 41 бой. На его счету 35 побед (27 - нокаутом), 5 поражений и 1 ничья. В двух последних боях камерунец проиграл Энтони Джошуа и Дереку Чисоре.

Напомним, на данный момент Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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Спорт

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