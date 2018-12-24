Спорт Рой Ходжсон заявил, что Гвардиола не сможет всегда оставаться непобедимым

2018-12-25 09:40 183

Экс-наставник сборной Англии по футболу, а ныне глава тренерского штаба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что Ливерпуль вряд ли сможет остаться непобежденным в английской Премьер-лиге.

"Мне кажется, что Гвардиола не будет сильно беспокоиться отставанием в четыре очка, учитывая количество поединков, которые командам еще нужно будет провести.

В одном из них Сити встретится с Ливерпулем, но даже без учёта этого матча есть вероятность, что с красными случится что-то похожее на нашу игру. Кто-нибудь одержит победу над ними, несмотря на их ожидания. Впереди еще 20 игр, и за это время Ливерпуль наверняка проиграет", – цитирует Ходжсона FourFourTwo.

Ливерпуль под руководством Пепа Гвардиолы удерживает абсолютное первое место в АПЛ с 44 очками в активе, но впереди еще 20 игр, в том числе с очень принципиальными и волевыми соперниками.