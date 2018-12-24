Спорт Алекс Фергюсон возвращается в "Манчестер Юнайтед"

2018-12-24 19:30 555

Бывший наставник футбольной команды "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон вернётся, чтобы консультировать исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает The Sun.

Как передает издание, 76-летний специалист намерен помочь Сульшеру вернуть "красным дьяволам" былую славу. Отмечается, что Фергюсон был активным сторонником приглашения 45-летнего норвежца и поспособствовал его назначению.

19 декабря, на следующий день после увольнения Жозе Моуринью, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ранее Уэйн Руни заявил, что Моуринью не хватало навыков общения.