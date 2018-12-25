Спорт Охота на форварда: Барселона дает за Мбаппе 150 млн евро и Коутиньо

2018-12-25 12:14 84

Барселона хочет заполучить Килиана Мбаппе, за которого готова выложить приличную сумму и отдать своего игрока.

Как сообщает профильное издание Don Balon, каталонцы не против предложить за 20-летнего француза, играющего за ПСЖ, своего полузащитника Филипре Коутиньо и доплатить 150 миллионов евро.

Отмечается также, что Коутиньо - близкий друг нападающего ПСЖ Неймара, что может увеличить шансы на сделку.

Напомним, ПСЖ, возмжно, нужно будет продать Килиана Мбаппе или Неймара для соблюдения правил ФФП. Пока французский клуб опровергает информацию о вероятных трансферах.

СПРАВКА:

Килиан Мбаппе Лоттен — французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признан одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.