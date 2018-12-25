Экономика ​Что может ударить по гривне в 2019 году: названы две угрозы

2018-12-25 21:00 192

Объявление Украиной дефолта по внешним обязательствам и снижение тарифов на газ для населения, обещанные отдельными украинскими политическими силами в случае их прихода к власти, может привести к падению гривны.

Об этом рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Если это будут популисты и будет осуществлено два шага, о которых объявляют (провозглашение дефолта и снижения тарифов на газ), то в этом случае паника неизбежна и курс может существенно упасть уже в середине осени - это уже будет результат бездействия и неграмотности тех людей, которые окажутся у власти в данный момент", - сказал Кушнирук.

Еще одной причиной падения гривны эксперт назвал возможный глобальный экономический кризис, который будет неизбежно сопровождаться снижением цен на сырье и, как следствие, падением доходов украинской экономики