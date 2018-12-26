Убийца сотни оленей, годами охотящийся на зверей ради рогов и голов, был приговорен к одному году лишения свободы за то, что нарушил правила условного наказания.
Кроме того, судья обязал его пересматривать мультфильм "Бэмби" каждый месяц.
Как сообщает NDTV, 29-летний браконьер Дэвид Берри-младший убивал оленей на протяжении многих лет, забирал их рога и головы, а туши оставлял в лесу.
В итоге, мужчина будет на год лишен свободы. А дополнительной исправительной мерой назначили пересмотр детского мультфильма, в котором браконьеры убивают мать олененка.