Курьезы видео Суд обязал охотника-браконьера раз в месяц смотреть диснеевский мультфильм "Бэмби"

2019-01-03 12:16 78

Убийца сотни оленей, годами охотящийся на зверей ради рогов и голов, был приговорен к одному году лишения свободы за то, что нарушил правила условного наказания.

Кроме того, судья обязал его пересматривать мультфильм "Бэмби" каждый месяц.

Как сообщает NDTV, 29-летний браконьер Дэвид Берри-младший убивал оленей на протяжении многих лет, забирал их рога и головы, а туши оставлял в лесу.

В итоге, мужчина будет на год лишен свободы. А дополнительной исправительной мерой назначили пересмотр детского мультфильма, в котором браконьеры убивают мать олененка.

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