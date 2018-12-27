Спорт Польский форвард Левандовски уделал в Лиге чемпионов Роналду и Месси

2018-12-28 17:28 171

Польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря дублю в игре с Аяксом (3:3) он обогнал Месси: перед последним туром было по 6 мячей, теперь у поляка 8.

Впервые с сезона-2014/15 лучшим бомбардиром группового этапа стал не Криштиану Роналду или Месси. Тогда отметился Луис Адриано (9 голов за Шахтер).

У самого Роналду всего 1 мяч – частично помешала красная карточка на 29-й минуте первого тура, так выпали 2 матча. Статистически это худший сезон португальца в ЛЧ с сезона-2008/09: тогда было 0 голов в составе МЮ. В Реале у Криштиану было 55 голов в 49 матчах группового этапа.

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