Спорт ''Публично'': Усик сделал громкое заявление об украинском языке

2018-12-30 10:00 276

 

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пообещал, что вскоре начнет общаться с представителями на украинском языке.

По признанию нашего боксера, сегодня он не готов к такому, так как не считает свою речь идеальной. "Это язык мой, моих родителей и моих предков. Впрочем, я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту чаще говорю по-русски. Чувствую, что мой украинский не чист, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре публично буду говорить на украинском языке", – сказал Усик в интервью газете "Експрес".

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