фото-видео видео В Сеть попало новое видео финального сезона саги "Игра престолов"

2019-01-11 22:12 870

Телеканал HBO опубликовал новогодний проморолик с кадрами из своих самых рейтинговых сериалов. В нем показывается также фрагмент заключительного сезона фэнтези-саги "Игра престолов".

Кадры показывают прибытие Дейенерис Таргариен в сопровождении Джона Сноу на север. Королеву встречает Санса Старк, которая говорит: "Винтерфелл ваш, ваше величество", тем самым передавая родовой замок Старков в распоряжении Матери драконов. Позади Сансы в это время стоит Бриенна Тарт.

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Кроме "Игры престолов" в ролик вошли также кадры из новых сезонов шоу "Настоящий детектив", "Большая маленькая ложь", "Развод", "Барри", "Наследники". В нем также можно увидеть фрагменты премьерных сезонов "Хранителей" по комиксам DC, "Екатерины Великой" о жизни российской императрицы, которую сыграет Хелен Миррен, и подростковой драмы "Эйфория", а также заключительного сезона комедийного политического сериала "Вице-президент". Кроме того, в ролике показаны несколько кадров из мини-сериала "Чернобыль" о взрыве на атомной электростанции под Киевом. Часть натуры для этого шоу снимали в Украинской столице.

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видео В Сеть попало новое видео финального сезона саги "Игра престолов" 2019-01-11 22:12 870
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