Спорт 33-летний форвард Артем Милевский снова возвращается в Динамо

2019-01-11 10:11 180

Экс-форвард сборной Украины и столичного Динамо Артем Милевский покинет венгерский клуб "Кишварда".

Как сообщает официальный сайт команды, 33-летний нападающий провел в клубе полгода. За это время Милевский не отмечался голами или ассистами в 8 матчах за "Кишварду".

Спортивный директор директор "Кишварды" Аттила Ревеш заявил, что Милевский вернется в брестское "Динамо", из которого он перебрался в Венгрию. Ранее в Бресте форвард выигрывал Кубок и Суперкубок Беларуси.

В прошлом сезоне Артем Милевский отлично показал себя в 14 матчах за "Динамо" в чемпионате Беларуси. Украинец был одним из лидеров команды, но ему пришлось покинуть "Динамо" после конфликта с главным тренером.

Напомним, Артем Милевский в 2002-2013 годах играл за киевское "Динамо". За бело-голубых провел 178 матчей, забил 57 голов. Милевский трижды становился чемпионом Украины, четырежды выигрывал Кубок и однажды стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 17 голами. За сборную Украины отыграл 50 матчей (8 голов), в том числе, ездил на ЧМ-2006, где украинцы установили рекорд, добравшись до четвертьфинала.

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