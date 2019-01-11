Спорт В "Шахтер" на пять лет перешел полузащитник Маккаби Манор Соломон

2019-01-11 19:33 117

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с израильским полузащитником Манором Соломоном.

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", с экс-игроком "Маккаби" из Петах-Тиквы подписан контракт на 5 лет. Ориентировочная стоимость трансфера составила 5,8 млн евро.

"Я восхищен, очень рад стать игроком "Шахтера" – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы. Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в "Шахтере" я смогу развиваться и совершенствоваться.

Хочу выигрывать титулы с "Шахтером", проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста. Я взволнован. Очень жду возобновления сезона, чтобы начать играть для всех болельщиков "Шахтера", – прокомментировал свой переход Соломон.

19-летний футболист провел в этом сезоне 12 матчей за "Маккаби", в которых отметился одним голом. Также у него на счету один поединок в футболке сборной Израиля.

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