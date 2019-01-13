Спорт Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от клуба Андрея Ярмоленко

2019-01-13 01:40 234

 

В 22-м туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко дома сыграл против лондонского "Арсенала". Первым опасным моментом в игре стоит отметить удар с ближнего расстояния Самира Насри и более дальний выстрел Фелипе Андерсона.

В обоих случаях игрокам немного не хватило точности. "Канониры" ответили дальним выстрелом француза Гендузи - над перекладиной.

В дебюте второго тайма произошло единственное взятие ворот. Андерсон прошел с мячом по правой бровке и навесил в штрафную, где защитник отбил "мяч" прямо на ногу Самиру Насри. Француз сделал выверенную скидку на ирландца Райса, который отправил игровой снаряд под штангу - 1:0.

Стоит отметить, "молотобойцы" набрали 31 очко и догнали "Лестер" - разделяют 8, 9 места. "Арсенал" остался 5-м с 41-м очком.

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Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от клуба Андрея Ярмоленко 2019-01-13 01:40 234
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