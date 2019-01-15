Политика В Москве озвучили решение "суда" по взятым в плен украинским морякам

2019-01-15 22:00 618

 

Во время заседания 15 января Лефортовский суд Москвы продлил арест восьми пленным украинским морякам, захваченным 25 ноября в Керченском проливе. Они пробудут в СИЗО до 26 апреля. Об этом сообщает "Громадське".

Моряков судили двумя группами. Роману Мокряку, Андрею Оприско, Евгению Семидоцкому и Сергею Цибизову — продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 апреля (отметим, что 28 апреля празднуется православная Пасха). Богдану Головашу, Андрею Шевченко, Сергею Попову и Владимиру Терещенко также продлили арест до этой же даты.

Адвокаты моряков ходатайствовали, чтобы дело рассматривал военный суд, так как моряки являются военнопленными, однако судья отклонила просьбу. Сами подсудимые не отвечали на вопросы судьи, которые не касаются их имени и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию и положения о военнопленных.

Напомним, суд Москвы в закрытом режиме рассматривал продление ареста захваченным в Керченском проливе украинским морякам.

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