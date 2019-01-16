Спорт "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста

2019-01-16 17:30 303

 

Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Динамо" испанский нападающий Фран Соль, который в ближайшее время подпишет контракт с киевским клубом.

Об этом сообщает Voetbalzone.

В "Динамо" Соль будет получать 1 миллион евро в год.

Издание отмечает, что зарплата испанского нападающего вырастет более чем в восемь раз. На данный момент в составе нидерландского клуба "Виллем II" Соль получает 120 тысяч евро в год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 26-летний Соль подпишет с "Динамо" пятилетний контракт. Киевский клуб заплатит за футболиста три с половиной миллиона евро плюс бонусы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года

2019-01-15 19:30 711

33-летний форвард Артем Милевский снова возвращается в Динамо

2019-01-11 10:11 1158

Трансферное окно: Кого может подписать столичное «Динамо» нынешней зимой

2019-01-08 10:12 2952

Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей

2018-12-21 15:14 55080

Еще новости в разделе "Спорт"

"Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста

2019-01-16 17:30 303

Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев

2019-01-16 14:12 354

"Шальке" отдал украинского полузащитника Коноплянку турецкому "Бешикташу"

2019-01-16 09:12 375

Сборная Украины узнала соперников по Кубку Федераций

2019-01-14 21:30 693
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

"Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста 2019-01-16 17:30 303
Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев 2019-01-16 14:12 354
"Шальке" отдал украинского полузащитника Коноплянку турецкому "Бешикташу" 2019-01-16 09:12 375
Сборная Украины узнала соперников по Кубку Федераций 2019-01-14 21:30 693

Лента

22:00 Боевики обстреляли грузовик ВСУ: пострадали 10 военных
21:30 Украина получила от растаможки "евроблях" два миллиарда гривен
21:00 Насиров принес документы в ЦИК – тоже хочет в президенты
20:30 В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни
20:00 Климкин заявил, что в ОБСЕ предложили совместную миссию с ООН на Донбассе
19:30 Борщевой набор в Украине за год подорожал почти вдвое
19:00 Украинцы получат субсидии наличными - Рева
18:30 Озвучены размеры траншей МВФ Украине в 2019 году
18:00 Госкино Украины запретило показ и распространение трех российских сериалов
17:30 "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста