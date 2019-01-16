Спорт "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста

2019-01-16 17:30 303

Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Динамо" испанский нападающий Фран Соль, который в ближайшее время подпишет контракт с киевским клубом.

Об этом сообщает Voetbalzone.

В "Динамо" Соль будет получать 1 миллион евро в год.

Издание отмечает, что зарплата испанского нападающего вырастет более чем в восемь раз. На данный момент в составе нидерландского клуба "Виллем II" Соль получает 120 тысяч евро в год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 26-летний Соль подпишет с "Динамо" пятилетний контракт. Киевский клуб заплатит за футболиста три с половиной миллиона евро плюс бонусы.