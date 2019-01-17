Спорт Роналду получил первый титул с Ювентусом, но признал, что играть было очень тяжело

2019-01-17 14:45 231

Звездный форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал победу над Миланом в матче за Суперкубок Италии.

"Очень сложный матч. Было жарко, тяжело играть в таких условиях. Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Очевидно, я счастлив, что забил победный гол. У меня было намерение начать 2019 год с трофея. Теперь у меня есть первый титул с Ювентусом.

Я очень счастлив. Это только начало, мы идем шаг за шагом. Мы взяли Суперкубок, теперь нужно усердно работать, чтобы и дальше выигрывать трофеи.

Серия А всегда является главной целью Ювентуса. Сейчас мы возглавляем турнирную таблицу, но впереди длинный и сложный путь, поэтому нам нужно продолжать работать. Я посвящаю этот гол команде, своей семье, друзьям и людям во всем мире, которые любят Ювентус и Криштиану", – цитирует Роналду Football Italia.

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