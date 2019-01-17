Спорт Фран Соль может дебютировать за Динамо в спарринге против Бохума

2019-01-17 22:00 132

Новый нападающий Динамо может дебютировать за Динамо в спарринге против немецкого Бохума.

Журналист Дмитрий Ильченко в твиттере рассказал, что испанцу дали сутки на решение личных вопросов. Утром сегодня Фран отправился в Мадрид через Амстердам. Из столицы Испании, где он начинал карьеру в Реале, Соль вылетит уже Марбелью, где несколько дней работает Динамо на первом сборе.

Есть вероятность, что новичок киевлян дебютирует за команду Александра Хацкевича в игре против Бохума в субботу. Футболист работал на сборах в Марбелье еще с Виллем II, так что с функциональной готовностью у Франа точно нет проблем, учитывая еще, что и перерыв в Нидерландах начался позже, чем в Украине.

Вечером в среду Динамо объявило о подписании пятилетнего контракта с нападающим, за которого клуб заплатил 3,5 миллиона евро.