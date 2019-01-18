Спорт Следующим соперником Гвоздика станет победитель боя Баду Джек-Маркус Браун

2019-01-18 14:43 87

Украинский чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик узнал, с кем ему предстоит встретиться в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба WBC, организация назначит претендентом на чемпионский пояс победителя поединка между шведом Баду Джеком и американцем Маркусом Брауном. Боксеры встретятся уже завтра в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Баду Джек - 35-летний шведский боксер. На его счету 25 боев (22 победы, 1 поражения и 2 ничьи) на профессиональном ринге и пояс чемпиона мира WBA. В мае прошлого года дрался с Адонисом Стивенсоном, с которым получилась ничья.

Американцу Маркусу Брауну 29 лет и он не знал еще поражений на ринге. Из 21 боя 16 завершились нокаутом в исполнении Брауна.

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