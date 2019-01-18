Экономика В НБУ признали, что в 2019-2020 годах Украина должна вернуть почти $12 млрд

2019-01-18 16:32 222

Как сообщили в Нацбанке Украины, накопленных международных резервов достаточно для выполнения Киевом своих обязательств по погашению долгов в ближайшие два года.

"В 2019-2020 году Украина должна уплатить 11,9 млрд долларов, и многие задаются способностью Украины выплатить такие средства.

В настоящее время международные резервы составляют 20,8 млрд долларов, то есть их достаточно для выполнения Украиной своих обязательств", - говорится в сообщении.

На фоне значительных по объему выплат, как отметили в Нацбанке, накоплению резервов будет способствовать "дальнейшее активное сотрудничество с международными финансовыми организациями и операции НБУ по выкупу избытка валюты на межбанковском валютном рынке".