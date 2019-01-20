Украина Коболев: снижение цены на газ закончится коллапсом

2019-01-20 14:30 372

 

Снижение цены на газ, что обещают многие кандидаты в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончиться коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Любой кандидат в президенты, который обещает снижение цены на газ, понимает, что это закончится коллапсом всей финансовой системы, и тогда уже не будет стоять вопрос цены газ, тогда уже будет стоять вопрос курса доллара, будет ли он 40, 50 или 60 гривен, тогда и это (обещания снизить цену на газ – Ред.) очень быстро закончатся", - сказал он.

Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно.

"Дешевый газ – это те "бусы" (средство заманивания – Ред.), которыми нас очень долго держали в этой "петле" и вытягивали из нас намного больше денег, чем стоили эти "бусы"", - сказал Коболев.

Как сообщалось, 19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубометров.

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