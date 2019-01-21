Мир видео В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня

2019-01-21 19:00 591

В общей сложности на обоих суднах находится более 30 человек.

Вечером 21 января в Керченском проливе загорелись два корабля. Речь идет о CANDY и Maestro. На борту первого судна находились 17 человек, на борту второго – 14. Известно, что оба корабля шли под флагом Танзании.

- Примерно в 15 милях от берега и южнее мыса Такиль за пределами территориальных вод России горят два газовоза "Maestro" и "CANDY". На борту "CANDY" 17 членов экипажа: 9 граждан Турции и 8 индийцев. На "Maestro" работают 14 моряков: 7 граждан Турции и 7 индийцев. Возможно, при перевалке топлива нарушили технику безопасности, и прогремел взрыв на одном из кораблей, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве считают, что второе судно загорелось по цепной реакции.

- Члены экипажа попрыгали за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро. Об инциденте нам сообщили проходящие мимо суда. Они же сейчас спасают пострадавших из воды. Также на место направлен спасательный буксир "Демидов". Данных о погибших у нас сейчас нет, - добавили в Росморрчечфлоте.